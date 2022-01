Gianluca Aureliano sarà l'arbitro di Milan-Genoa, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma il 13 gennaio. Il fischietto bolognese ha diretto per una sola volta i rossoneri, in occasione della sfida di campionato, valida per la decima giornata, vinta contro il Torino 1-0 lo scorso ottobre.