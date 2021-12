Verso Milan-Inter Femminile, Giacinti in carriera ha già segnato 8 gol alle nerazzurre

Domenica 5 dicembre alle ore 14.30, il Milan Femminile sfiderà l’Inter Femminile in un match attesissimo da entrambe le sponde del naviglio. Il derby sarà valido per la decima giornata di Serie A 2021/2022: Le rossonere di Maurizio Ganz si trovano a quota 22 punti in classifiche, mentre quelle di Rita Guarino a 18. Sulla carta dovrebbe essere un match combattuto dunque. A spostare gli equilibri in favore del Milan, potrebbe essere Valentina Giacinti, che in carriera, fra campionato e Coppa Italia, ha già segnato 8 reti alle nerazzurre. Giacinti quando incrocia l’Inter si scatena, tant’è che nell’ultimo incontro fra le due formazioni, ha addirittura realizzato 4 gol.