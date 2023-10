Verso Milan-Juve: il punto tra dubbi, squalificati e indisponibili

Manca sempre meno a Milan-Juventus, gara valida per la nona giornata di Serie A. I rossoneri avranno due assenze importantissime, ovvero quella di Mike Maignan e Theo Hernandez, squalificati nella gara contro il Genoa, a cui si aggiunge quella di Sportiello. Ancora in dubbio la presenza di Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic, ma c'è positività per la loro presenza almeno in panchina. Gli indisponibili, invece, sono sicuramente Sportiello, Caldara e Bennacer.