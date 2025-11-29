Verso Milan-Lazio, duello interessante tra i pali: il dato sorprendente su Maignan e Provedel
A inizio novembre la Roma, alla fine la Lazio. Sempre a San Siro. Novembre "alla romana" per il Milan di Mister Allegri, pronto - dopo il Derby - a giocare ancora un big match importante e delicato del campionato. Questa sera a San Siro arriva così la Lazio di Sarri, reduce dal successo casalingo 2-0 sul Lecce. Di seguito curiosità e analisi pre partita:
La partita di stasera si giocherà soprattutto in porta. Infatti, sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it
MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan