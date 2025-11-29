Verso Milan-Lazio, duello interessante tra i pali: il dato sorprendente su Maignan e Provedel

A inizio novembre la Roma, alla fine la Lazio. Sempre a San Siro. Novembre "alla romana" per il Milan di Mister Allegri, pronto - dopo il Derby - a giocare ancora un big match importante e delicato del campionato. Questa sera a San Siro arriva così la Lazio di Sarri, reduce dal successo casalingo 2-0 sul Lecce. Di seguito curiosità e analisi pre partita:

La partita di stasera si giocherà soprattutto in porta. Infatti, sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Collu di Cagliari

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna