Verso Milan-Lazio, ecco tutte le statistiche più importanti che riguardano questo match

Milan vs Lazio del 09.02.2022 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Archiviata la vittoria in rimonta nel derby di Serie A, il Milan si concentra sull'altro obiettivo rimasto, la Coppa Italia. Dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Genoa di Andriy Shevchenko, poi esonerato, il Milan trova sulla sua strada la Lazio di Maurizio Sarri nei quarti di finale. La partita sarà sempre una gara unica, quindi con possibilità di supplementari e rigori se la parità dovesse persistere dopo i 90 minuti di gioco.

Si giocherà il 9 febbraio: sarà la partita n.14 in questa data, la prima volta in assoluto in Coppa Italia. Nei 13 precedenti 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

L'ultima sconfitta fu il 4-2 contro l'Inter nell'ultimo derby prima del lockdown: 2-0 per il Milan a fine primo tempo, e quaterna nerazzurra nella ripresa.

L'ultima vittoria di 9 febbraio risale addirittura al 1969, un 3-0 contro il Verona in campionato firmato da Pierino Prati con una tripletta.

Sarà la sfida n.185 contro la Lazio, la n.97 in casa. Limitatamente alla Coppa Italia, invece, sarà la sfida n.21, la n.14 in casa. Il bilancio è completamente in equilibrio, con 8 vittorie per parte e 4 pareggi. La storia recente dice che nelle ultime 9 partite giocate tra Milan e Lazio, solo in un'occasione il Milan ha vinto, nel 2012 (3-1), poi 3 pareggi, uno dei quali ha portato ai rigori vinti dal Milan di Gattuso per l'accesso all'ultima finale disputata nel 2018.

L'ultima sfida è stata nel 2019, la semifinale di ritorno, e la Lazio riuscì a sbancare San Siro con un 1-0 firmato Correa al 58'. Le sfide tra Milan e Lazio in Coppa Italia hanno anche dei precedenti in finale: nel 1998, dopo che il Milan vinse l'andata per 1-0 con Weah, perse 3-1 a Roma e la Lazio si aggiudicò il titolo.

Andare in vantaggio e farsi rimontare in Coppa Italia è successo ad entrambe le squadre: proprio nella finale di ritorno del 1998 fu Albertini a portare il Milan avanti e a dare l'illusione che si potesse vincere la Coppa, poi però la Lazio con Gottardi, Jugovic e Nesta vinse 3-1. Nel 2012 fu la Lazio a segnare subito, con Cissé al 5'. Poi Robinho, Seedorf e Zlatan Ibrahimovic sigillarono il passaggio in semifinale del Milan. Anche nel 2009, fu il Milan a portarsi avanti, con l'ultimo gol rossonero di Shevchenko, prima che un rigore di Zarate, e Pandev ad inizio dei supplementari eliminarono i rossoneri.

Ben 4 delle 11 espulsioni di giocatori rossoneri contro la Lazio sono arrivate in partite di Coppa Italia, e i giocatori espulsi furono Desailly, Costacurta, Brocchi ed Emerson.

Quando il Milan finì in inferiorità numerica, perse sempre.

Per la Lazio invece 3 espulsioni in Coppa Italia a fronte delle 15 generali (Fuser, Sergio Conceicao e Cana).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono ben 30 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Lazio; tra loro, citiamo Marco Simone (03/09/1989), Winston Bogarde e Leonardo (13/09/1997), Hernan Crespo, Vikash Dhorasoo e Jaap Stam (21/08/2004), Ricardo Oliveira (10/09/2006), Alberto Aquilani e Antonio Nocerino (09/09/2011) e Fodé Ballo-Touré (12/09/2021).

Per 20 giocatori Milan vs Lazio fu l'ultima presenza. Tra questi ricordiamo Gunnar Nordahl (03/06/1956), Patrick Vieira (06/04/1996), Roberto Baggio (18/05/1997), Jens Lehmann (11/11/1998) e Mattia Caldara (24/04/2019).

Dieci giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan vs Lazio: Rosellini, Sandroni (19/10/1941, gol all'esordio), Maraschi e David (25/01/1961), Rosato (16/10/1966), Cappellini (03/09/1988), Ba (13/09/1997), Oliveira (10/09/2006, gol all'esordio), Zambrotta (21/09/2008), Menez (31/08/2014, gol all'esordio).

Sono 17 i giocatori ad aver segnato la loro ultima rete rossonera contro la Lazio a San Siro. Tra loro citiamo Gunnar Nordahl (03/06/1956, gol all'ultima presenza), Gastone Bean (08/05/1960), Ruud Gullit (18/09/1994), Zvonimir Boban (01/04/2001), Martin Laursen (23/09/2001), Marco Simone (10/01/2002), Andryi Shevchenko (03/12/2008) e Clarence Seedorf (26/01/2012).

Carlo Galli nel 1958 realizzò una cinquina nal 6-1 che il Milan rifilò alla Lazio. Tre le triplette (Romani e Moretti negli anni '30 e Andriy Shevchenko nel 2004 nella Supercoppa Italiana).

Ventuno le doppiette, con Santagostino, Boffi, Cappello e Nordahl ad averne effettuate due. L'ultima doppietta è firmata Pazzini nel 2013.

Per Pioli sarà la sfida n.6 alla Lazio. Tre vittorie (di cui due in casa) e due sconfitte di cui una in casa finora.

Pioli è stato anche allenatore della Lazio, ed ha affrontato il Milan 5 volte sulla panchina biancoceleste, con 2 vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Dirigerà l'arbitro Sozza di Seregno: è una prima assoluta con il Milan.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)