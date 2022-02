Verso Milan-Lazio, il bilancio di Florenzi contro i biancocelesti

Milan-Lazio sarà una sfida particolare per Alessandro Florenzi, che nel corso della propria carriera ha affrontato tante volte i biancocelesti nei derby della Capitale ma non solo. Florenzi contro la Lazio ha giocato per quattoridici volte, ottenendo sette vittorie e cinque pareggi e subendo due sole sconfitte. L'ultimo successo del difensore romano è proprio quello conquistato con la maglia Milan lo scorso settembre, in occasione della terza giornata di Serie A.