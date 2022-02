Verso Milan-Lazio: Kessie torna a centrocampo, la trequarti a Diaz

Stefano Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. In mezzo al campo, ad esempio, uno tra Tonali e Bennacer potrebbe tirare il fiato dopo le fatiche del derby. Kessie dovrebbe tornare nel suo ruolo di centrocampista, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Brahim Diaz, tra i migliori nel big match con l'Inter.