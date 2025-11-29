Verso Milan-Lazio, quello di stasera sarà il 20° confronto tra Allegri e Sarri: il bilancio dei precedenti

di Enrico Ferrazzi

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Lazio di questa sera: "Tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri 19 precedenti ufficiali: conduce per 11 vittorie a 4 il mister rossonero, con 4 pareggi a chiudere il bilancio.

Massimiliano Allegri ha esordito da tecnico in Serie A contro la Lazio: 31 agosto 2008, il suo Cagliari venne sconfitto 1-4 dai biancocelesti al Sant’Elia.

I primi due confronti tra Allegri e Sarri si riferiscono al campionato di Serie C2 2003/04, doppio 0-0 tra l’Aglianese di Allegri e la Sangiovannese di Sarri". 

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
