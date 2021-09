Verso Milan-Lazio, sfida anche nella Serie A Femminile alla 3ª giornata

Il prossimo 12 settembre Milan e Lazio si affronteranno a San Siro in un posticipo domenicale, valido per la terza giornata, tanto interessante quanto equilibrato. Le due formazioni infatti sono entrambe a punteggio pieno in Serie A, così come Napoli, Inter e Roma. Nello stesso giorno però anche il Milan Femminile affronterà la squadra femminile della Lazio, che oggi pomeriggio ha ottenuto il secondo ko di fila con l'Inter. L'obiettivo della formazione di Maurizio Ganz è quello di trovare continuità dopo i successi conquistati contro Verona e Sampdoria.