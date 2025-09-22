Verso Milan-Lecce, per Sky Allegri pensa a diversi cambi di formazione

Mister Massimiliano Allegri pensa a diversi cambi in vista di Milan-Lecce di domani sera, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini su Sky Sport dovrebbe esserci un turno di riposo per Modric e Pavlovic, con Ricci e De Winter pronti a cominciare dall'inizio. Loftus-Cheek torna a centrocampo, mentre Nkunku potrebbe trovare la prima presenza da titolare dopo il suo arrivo dal Chelsea a fine agosto. Da capire anche se ci sarà un possibile turno di riposo per Estupinan, con Bartesaghi pronto a sostituire l'ecuadoregno.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.