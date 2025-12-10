Serie A, tutti gli arbitri della 15ª giornata: Massa per Bologna-Juve, Roma-Como a Feliciani

Oggi alle 15:50
di Francesco Finulli
fonte aia-figc.it

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre.

LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:      DIONISI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PAIRETTO

TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV:      TURRINI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI BELLO

PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV:      MUCERA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

MILAN – SASSUOLO     h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV:      CHIFFI

VAR:     PRONTERA

AVAR:    MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV:     PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

UDINESE – NAPOLI     h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO

GENOA – INTER      h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:      DI BELLO

ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA