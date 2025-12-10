Scaroni su Milan-Como a Perth: "Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole:

Su Milan-Como: "Una delle idee che abbiamo perseguito era di andare in Australia per promuovere il calcio italiano, non per fare un affare economico che non c'è. Non ho ancora abbassato le braccia su questo tema, ma ci sono così tante autorizzazioni da ottenere che comincio ad essere preoccupato. Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A perchè noi abbiamo l'obiettivo di rendere la Serie A attrattiva nel mondo".

Sul calcio italiano: "Come Serie A incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni all'anno, la Premier 2,2 miliardi, la Liga 700-800 milioni che trovano una spiegazione nel fatto che negli anni scorsi hanno avuto due grandi campioni come Messi e Cristiano Ronaldo. Il gap con la Premier deve essere riempito, ma ovviamente ci sono tante cose fare, compresi nuovi stadi perchè avere impianti belli e pieni sono la base per avere un effetto televisivo di un certo tipo. Sono convinto che dopo San Siro verranno costruiti anche tanti altri stadi in Italia".