Giovedì Milan e Lille, a San Siro, si sfideranno per il terzo turno del girone di Euorpa League. Le due squadre si erano già incontrate in due occasioni nel 2006/07, e in entrambi i casi i rossoneri non sono riusciti a vincere. In Francia la partita terminò 0-0, mentre a Milano i francesi si imposero per 2-0 grazie ai gol di Peter Odemwingie e Abdul Kader.