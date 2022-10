Verso Milan-Monza, i precedenti con l'arbitro Marinelli

MilanNews.it

Ad arbitrare il match tra Milan e Monza sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Per il fischietto laziale sarà la terza volta con i rossoneri, dopo lo 0-0 contro il Bologna a San Siro ad aprile 2022 e il 4-2 contro l'Udinese all'esordio in questo campionato, in sei gare, invece, nessuna vittoria per il Monza: 4 pareggi e due sconfitte.