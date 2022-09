Verso Milan-Napoli, i precedenti con l'arbitro Mariani

MilanNews.it

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Il direttore di gara della sezione di Aprilia dirigerà un match dei rossoneri per la sedicesima volta in carriera. Nei precedenti il Milan ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi, perdendo in quattro occasioni; è stato, nel dettaglio, l'arbitro dello 0-2 all'Atalanta decisivo per la qualificazione in Champions League dei rossoneri nel 2020-2021 e l'arbitro degli ultimi due derby di Coppa Italia, decisi dal rigore non concesso al Milan per fallo di Skriniar su Giroud e dalla mancata ammonizione del diffidato Lautaro per pestone su Maignan e dal fuorigioco di Kalulu sul gol annullato a Bennacer.