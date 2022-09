Verso Milan-Napoli, tutte le statistiche e i numeri del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il settimo turno di Serie A, e il Milan si presenta forte della fondamentale vittoria esterna di Marassi, maturata in 10 contro 11, che ha permesso ai rossoneri di tornare in testa alla classifica, seppure non in solitaria.

Contribuisce ad un ottimo clima la vittoria per 3-1 di Champions contro i croati della Dinamo Zagabria (vittoria in casa cha mancava da ormai nove anni, l'ultima volta fu il 18/09/2013, Milan vs Celtic Glasgow 2-0), che dopo due turni ha permesso ai ragazzi di Pioli di essere primi con 4 punti nel proprio girone.

L'avversario di questo turno è uno dei più complicati che la Serie A offre, e che occupa la prima posizione a

pari merito con il Milan e con l'Atalanta: il Napoli di Luciano Spalletti. Si giocherà il 18 settembre, sarà la sfida

n.21 in questa data. Finora 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima volta che il Milan perse risale alla terza giornata della stagione 2014/15, quando i rossoneri, guidati da Filippo Inzaghi e a punteggio pieno, persero 1-0 in casa contro la Juventus di Allegri, con gol di Carlitos Tevez al 71'. Per trovare un'altra sconfitta in quella data bisogna tornare indietro fino al 1987, quando la Fiorentina vinse 2-0 a Milano con gol di Ramon Diaz e di un giovanissimo Roberto Baggio. L'ultimo precedente, vittorioso, risale al 2018, quando il Milan, in Europa

League, si impose per 1-0 in Lussemburgo, a casa del Dudelange, con gol di Gonzalo Higuain. In Serie A, invece, nel 2017, la vittima fu la SPAL: 2-0 con due rigori, uno firmato Ricardo Rodriguez e l'altro Franck Kessié.

Contro il Napoli sarà la sfida n.170, la n.86 in casa, mentre per quanto riguarda la sola Serie A sarà la n.151,

e la n.76 in casa. Relativamente al campionato, il bilancio è di 32 vittorie rossonere, 17 vittorie partenopee

e 26 pareggi.

L'ultimo precedente è la vittoria del Napoli per 1-0 con gol di Elmas al 5'. Contestazioni e polemiche più che accese, a causa del famigerato "fuorigioco geografico" di un Olivier Giroud sdraiato a terra, ma comunque per il VAR al centro dell'azione al punto da annullare la rete nei minuti di recupero di Franck Kessié.

Per due volte il Milan ha ottenuto vittorie con cinque gol di scarto, il risultato più ampio: un 6-1 nel febbraio

1959 e un 5-0 nel gennaio 1992. La sconfitta più larga ottenuta dal Milan contro il Napoli in casa è recente, e risale alla sfida del 4 ottobre2015, quando il Napoli di Sarri si impose per 4-0 sul Milan di Mihajlovic.

Nella storia recente il Napoli ha sempre ottenuto buoni risultati a San Siro in campionato, infatti l'ultima vittoria del Milan risale al 14 dicembre 2014, un 2-0 firmato Menez e Bonaventura.

Da lì in poi 3 pareggi e 4 sconfitte. Unica vittoria da quel 2014 il 2-0 di Coppa Italia, con la doppietta

dell'appena arrivato Piatek.

Per due volte il Milan è riuscito a ribaltare un risultato negativo all'intervallo: nel luglio 1947 (da 1-2 a 4-2) e

nel novembre 1993 (da 0-1 a 2-1).

Questa impresa a San Siro non è mai riuscita al Napoli: quando il Milan si è trovato avanti all'intervallo, il Napoli è riuscito al massimo a pareggiare.

In 8 occasioni il Milan ha ricevuto cartellini rossi a San Siro contro il Napoli: di queste, solo in un'occasione i

rossoneri sono riusciti a vincere, il 5-0 del 1992 citato prima, ma l'espulsione arrivò al minuto 85, quindi a risultato ormai acquisito.

Espulsioni a giocatori del Napoli a Milano sono avvenute per 6 volte, e in nessuna occasione il Napoli è riuscito a vincere non essendo in 11 in campo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Milan vs Napoli 15 giocatori: Stefano Aigotti, Mariano Tansini, Pietro Pastore e Giuseppe Torriani (02/10/1927), Renzo Pedezzi (09/10/1932), Emilio Gattoronchieri (21/10/1934), Gino Cappello IV, Giuseppe Vannucci, Bruno Arcari IV, Natale Faccenda e Amedeo Degli Esposti (06/10/1940), Graziano Gori

(27/06/1973), Marcel Desailly (21/11/1993), Alexandre Pato (13/01/2008), Krzysztof Piatek (26/01/2019).

Milan vs Napoli fu l'ultima presenza per 10 giocatori: Mariano Tansini (29/04/1934), Giuseppe Pagni (10/05/1936), Mario Tosolini e Ared Gimona (06/07/1947), Mario Renosto (13/04/1952), Emanuele Del

Vecchio (27/01/1963), Fabio Cudicini (05/07/1972), Maurizio Turone (21/05/1978), Giovanni Sartori (01/04/1979), Rodrigo Ely (04/10/2015).

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Milan vs Napoli 9 giocatori, 7 dei quali alla prima presenza:Stefano Aigotti e Pietro Pastore, (02/10/1927), Gino Cappello IV, Giuseppe Torriani e Natale Faccenda (06/10/1940), Angelo Cesare Paina (02/06/1971), Giorgio Braglia (12/06/1977), Alexandre Pato (13/01/2008), Krzysztof Piatek (26/01/2019).

Solo per 2 giocatori la rete segnata al Friuli fu l'ultima in rossonero: Natale Faccenda (06/10/1940), Angelo Longoni (22/03/1953), Gilberto Noletti (10/10/1965) e Ronaldo (13/01/2008).

Due allenatori esordirono ad Udine: la coppia Busini/Ara (06/10/1940), Paolo Barison (09/06/1976).

Solo un giocatore è riuscito a segnare una tripletta interna al Napoli: fu Giuseppe Torriani nel 1927 (02/10/1927, Milan vs Napoli 5-1).

Ben 19 le doppiette invece, per 17 giocatori diversi: Gianni Rivera e Aldo Boffi ci riuscirono due volte, poi Santagostino, Pastore, Buscaglia, Cappello IV, Carapellese, Puricelli, Schiaffino, Bean, Grillo, Altafini, Calloni,

Lentini, Weah, Ronaldo e Piatek.

Per Stefano Pioli sarà la quarta partita a San Siro contro il Napoli da allenatore del Milan: finora un pareggio e due sconfitte. Per due volte ha battuto il Napoli, entrambe al Maradona.

Dirigerà la partita Maurizio Mariani di Aprilia, per la 16ma volta impegnato ad arbitrare i rossoneri: finora il bilancio è di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Contro il Napoli nessun precedente. Nella scorsa stagione Mariani fu l'arbitro dei derby, in due occasioni: uno 0-0 in casa in campionato e un 3-0 per l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)