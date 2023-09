Verso Milan-Newcastle: tutte le statistiche prepartita

Le luci di San Siro si accendono per la competizione per eccellenza, la Champions League. La sfida inaugurale è ad alto tasso emotivo, per tanti motivi. Il primo in assoluto è il ritorno, ma da avversario, di Sandro Tonali nella casa del Milan. Sono passati meno di tre mesi da quando i rossoneri hanno finalizzato la cessione del numero 8 ai Magpies. I soldi ottenuti dalla cessione sono serviti a finanziare un mercato importante, che ora deve cominciare a dare i suoi frutti. Il secondo motivo è il clima che si è creato dopo la cocente e pesante sconfitta nel derby. Il 5-1 che l'Inter ha rifilato ad un Milan che in questo anno solare 2023 ha perso 5 derby su 5, segnando solo un gol e prendendone 12, è una scoppola che deve portare i ragazzi e l'allenatore a guardarsi negli occhi e a trasformare tutte le polemiche in energia positiva.

Il girone del Milan è davvero il proverbiale "girone di ferro": le altre avversarie, oltre al Newcastle, sono il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund. L'esordio nella stagione 2023-24, la terza consecutiva per i rossoneri in Champions dopo il blackout di tanti anni, avviene il 19 settembre. Sarà la 16ma volta che accade nella storia rossonera. Complessivamente ci sono state 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, avvenuta proprio in Champions League, in casa del Leeds, nel 2000, con un gol di Bowyer al minuto 88 (in realtà fu una papera di Dida che portò letteralmente la palla nella rete dopo una parata alta non riuscita).

Sarà la quinta partita nelle coppe europee in questa data. Due le vittorie, una a San Siro contro la Dinamo Zagabria per 3-1 nel 1973, era in Coppa delle Coppe, e un 6-0 in trasferta in casa dell'US Luxembourg, con tripletta di Altafini, doppietta di Rossano, e gol di Pivatelli. L'ultimo precedente è l'1-1 che il Milan riuscì a strappare alla Juventus nel 2021. Al vantaggio di Morata al 4' rispose Ante Rebic al 76'. Per trovare una vittoria si deve arrivare al 2015, quando i rossoneri di Mihajlovic si imposero per 3-2 sul Palermo, con doppietta di Bacca e gol di Bonaventura, mentre per il Palermo arrivò una doppietta di Hiljemark.

Come detto, l'avversario è il Newcastle di Howe. Non ci sono precedenti ufficiali, né partite amichevoli, tra le due squadre.

Prima assoluta, dunque, ma ovviamente non contro le squadre inglesi.

Il Newcastle sarà l'undicesima squadra inglese contro cui il Milan se la vedrà in campo. Il bilancio con le squadre inglesi è negativo: sarà la partita n.48 contro una squadra inglese, finora 13 vittorie, 14 pareggi e 20 sconfitte.

L'ultima vittoria rossonera in casa contro squadre inglesi risale al 14 febbraio di quest'anno, quando il Milan riuscì a vincere per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. A decidere la sfida fu un gol di Brahim Diaz al 7'. Poi il Milan impattò per 0-0 a Londra, accedendo ai quarti. Nella scorsa stagione il Milan si arrese in semifinale contro l'Inter, non prima di aver eliminato il Napoli ai quarti. Quindi l'ultima squadra straniera affrontata in gare ufficiali è una squadra inglese.

Arbitrerà lo spagnolo José Maria Sanchez, che non ha precedenti con il Milan.

