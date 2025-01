Verso Milan-Parma, Conceiçao cambia scelte? Un big del centrocampo è diffidato

Dopo il recente successo in Champions League firmato Leao, il Milan di Sergio Conceiçao vuole prosegure a fare punti anche in Serie A, soprattutto dopo la sconfitta contro la Juventus. Contro il Parma però, il Diavolo dovrà stare attento sul fronte diffidati, visto che settimana prossima ci sarà il derby contro l'Inter:

MILAN

Indisponibili: Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw, Royal, Walker

Squalificati: /

Diffidati: Fofana

NUMERI PRE PARTITA

Il Milan ha conquistato meno di 35 punti nelle prime 20 gare giocate in Serie A (31 nel torneo in corso) per la prima volta dal 2019/20 (28), quando chiuse il campionato in sesta posizione; l’ultima volta che i rossoneri avevano terminato la stagione in uno dei primi quattro posti in classifica dopo aver conquistato al massimo 31 punti a questo punto del torneo risale al 2012/13 (ultimo gradino del podio in quel caso). Solo contro il Venezia (quattro) Theo Hernández ha segnato più reti che contro il Parma (tre, come contro il Torino) in Serie A. Servendo un passaggio vincente, il giocatore del Milan potrebbe diventare il primo difensore con almeno tre gol segnati e tre assist serviti in ciascuna delle ultime sei stagioni nei maggiori cinque campionati europei - attualmente a quota cinque anche Hakimi (3G+2A in questa stagione per il francese; 2G+5A per il marocchino).