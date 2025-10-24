Verso Milan-Pisa: l'ultimo incontro a San Siro risale a 34 anni fa
Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri aprirà l'ottava giornata di Serie A Enilive con l'anticipo del venerdì sera contro il Pisa dell'ex Alberto Gilardino. Una partita sulla carta semplice ma ricca di insidie, presentate dal tecnico rossonero nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri in quel di Milanello.
La sfida di questa sera ha un retrogusto amarcord, anche perché l'ultimo Milan-Pisa a San Siro risale addirittura a 34 anni fa. Stiamo infatti parlando del recupero della 12esima giornata del campionato di Serie A del 1990-91, quando l'allora Diavolo di Arrigo Sacchi sfidò i nerazzurri di Giannini e Lucescu battendoli per 1 a 0 grazie alla rete al 20esimo minuto del primo tempo di Daniele Massaro.
