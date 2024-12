Verso Milan-Roma: i precedenti di Paulo Fonseca contro i giallorossi

Prima di arrivare sulla panchina del Milan, Paulo Fonseca in Italia ha allenato anche la Roma, prossimo avversario del Diavolo in Serie A Enilive. Il tecnico portoghese, nonostante il suo passato in giallorosso, ha anche sfidato in due occasioni la formazione capitolina, più nello specifico in occasione degli ottavi di finale della Champions League 2017/2018 quando era alla guida dello Shakhtar Donetsk.

Nonostante il bilancio parli di una vittoria a testa in quel doppio confronto, ad avere la meglio sulla squadra di Paulo Fonseca fu proprio la Roma di Eusebio Di Francesco, tra le altre cose semifinalista di quell'edizione dopo la memorabile rimonta ai quarti contro il Barcellona.

PAULO FONSECA VS ROMA: IL BILANCIO

Partite: 2

Vittorie: 1

Sconfitte: 1

Pareggi: 0

Gol fatti: 2

Gol subiti: 2