Verso Milan-Sampdoria, Ranieri dovrà rinunciare a Ekdal causa infortunio

In vista del match di sabato alle 12.30 fra Milan e Sampdoria, possiamo notare che nei blucerchiati, la situazione infortuni è buona dato che, mister Claudio Ranieri, dovrà rinunciare – almeno per ora – al solo Albin Ekdal infortunatosi con la Svezia qualche giorno fa. Il centrocampista classe 1989, con tutta probabilità non sarà del match. In dubbio invece la presenza di Ernesto Torregrossa, ma comunque, le scelte per la Sampdoria nel reparto offensivo non mancano. Ci saranno i vari Fabio Quagliarella, Keita Balde, Manolo Gabbiadini, Gaston Ramirez e Mikkel Damsgaard.