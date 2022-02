Verso Milan-Sampdoria, sarà Chiffi il direttore di gara: il suo bilancio con i rossoneri

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro di Milan-Sampdoria, incontro fissato per domenica prossima alle 12.30. Il fischietto veneto ha arbitrato per cinque volte in carriera il Milan, che sotto la sua guida ha superato già Roma e Lazio in questa stagione. I rossoneri con Chiffi hanno ottenuto un altro successo contro il Bologna e un pareggio contro il Verona nella stagione 2019-2020 mentre nella scorsa stagione hanno subito un ko contro lo Spezia.