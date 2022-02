Verso Milan-Sampdoria: sono cinque le reti siglate da centrocampisti negli ultimi precedenti

Cinque degli ultimi sei gol segnati in un match giocato in Serie A tra Milan e Sampdoria portano la firma di centrocampisti. Per i rossoneri sono andati in rete Kessie, Castillejo, Hauge e Brahim Diaz mentre per i blucerchiati l'unica marcatura è quella di Ekdal. L'unica eccezione è quella di Fabio Quagliarella, andato in gol in un Sampdoria-Milan valido per la ventinovesima giornata della scorsa stagione. A riferirlo è il sito ufficiale del Milan.