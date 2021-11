Verso Milan-Sassuolo, il bilancio dei rossoneri con Manganiello

L’arbitro designato per Milan-Sassuolo di domani è Gianluca Manganiello. Complessivamente, ha diretto il Milan in cinque occasioni, con un bilancio di tre vittorie rossonere e due pareggi. È la seconda volta che Manganiello arbitra un Milan vs Sassuolo: il precedente risale al 15/12/2019, quando la partita finì a reti bianche. In questa stagione l’arbitro di Pinerolo ha già arbitrato il Diavolo nel successo per 2-1 a La Spezia.