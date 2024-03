Verso Milan-Slavia Praga: i precedenti in Europa del diavolo contro le squadre ceche

In occasione degli ottavi di finale di Europa League il Milan affronterà un avversario che mai prima d'ora nel corso della sua storia aveva incontrato lungo il suo cammino europeo: lo Slavia Praga. I biancorossi, pero', non sono la prima compagina ceca che il diavolo affronta, considerato il fatto che nel corso degli anni, fra Champions League ed Europa League per l'appunto, i rossoneri si sono interfacciati con diverse realtà della Repubblica Ceca.

In totale il Milan ha sfidato in Europa compagini ceche in 14 occasioni, ottenendo 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. A farla da padrona sono senza neanche farlo apposta le gare contro i rivali cittadini dello Slavia, lo Sparta Praga, contro il quale il diavolo ha giocato 8 volte, conquistando 6 vittorie e due pareggi. Oltre ai capitolini, il Milan conta due gare a testa anche contro lo Slovan Liberec, Viktoria Plzen e Vitkovice.