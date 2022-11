Verso Milan-Spezia, sarà la sedicesima partita giocata il 5 novembre: i precedenti

MilanNews.it

Si giocherà questa sera Milan-Spezia, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Sarà la sedicesima volta in assoluto per i rossoneri, che in questa data ha ottenuto sette vittorie e quattro pareggi perdendo in quattro occasioni. L'ultima vittoria del 5 novembre, dopo il ko interno subito in Europa League contro il League risale al 2017: in questo caso il Milan riuscì a battere il Sassuolo nella dodicesima giornata che si disputò al Mapei Stadium grazie ai gol di Suso e Romagnoli.