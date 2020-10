Verso Milan-Spezia: toccherà a Colombo in attacco, Tonali e Diaz torneranno titolari

Nemmeno il tempo di godersi la clamorosa vittoria contro il Rio Ave in Europa League che il Milan deve già prepararsi a tornare in campo per la Serie A. Domenica alle 18 a San Siro, i rossoneri afffronteranno lo Spezia e Stefano Pioli ha già in mente qualche novità nella formazione titolare rispetto alla trasferta in Portogallo: Lorenzo Colombo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, così come Sandro Tonali e Brahim Diaz. Lo riferisce Tuttosport.