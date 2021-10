Verso Milan-Torino: la probabile formazione rossonera

Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera a San Siro nella gara contro il Torino, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Tatarusanu in porta, poi difesa a quattro composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré; in mezzo al campo il tandem Tonali-Kessie, con Saelemaekers, Krunic e Leao a sostegno di Olivier Giroud.