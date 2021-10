Verso Milan-Torino, la sfida tra Olivier Giroud e Tony Sanabria

I due arieti. Giroud contro il Verona ha confermato il suo ottimo feeling con San Siro e domani potrebbe diventare il secondo giocatore del Milan nell'era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A. Sanabria ha sopperito all'infortunio di Belotti segnando 2 reti e servendo 1 assist nelle prime 9 giornate: il paraguayano è quinto in Serie A per tiri tentati (27) e primo granata per tiri nello specchio (11). Curiosità: gli ultimi 3 gol di Antonio Sanabria in Serie A sono tutti arrivati di testa su assist di Cristian Ansaldi, che non sarà domani della partita per un problema muscolare.