Verso Milan-Torino, le ultime di formazione: difesa obbligata per Allegri
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Questo pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro il Torino. L'obiettivo dei rossoneri è quello di avvicinarsi all'Inter e contemporaneamente rispondere al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda quella che dovrebbe essere la formazione titolare.
Maignan in porta, difesa obbligata (considerando l'assenza di Gabbia) con Tomori, De Winter e Pavlovic, Saelemaekers a destra, Bartesaghi a sinistra (preferito a Estupinan), Fofana, Modric e Rabiot in mediana con Pulisic e Fullkrug in avanti.
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