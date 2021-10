Verso Milan-Torino, primo incrocio assoluto per i rossoneri con l'arbitro Aureliano

La sfida di domani fra Milan e Torino sarà arbitrata dal bolognese Gianluca Aureliano. Avvocato di professione, il 41enne è al primo incrocio assoluto con il Milan. In passato Aureliano ha arbitrato per 5 volte il Milan Primavera, ma domani sarà per lui la prima volta con la prima squadra rossonera. Gli assistenti di Aureliano saranno Colarossi e Paganessi, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al VAR ci sarà Massa. L’AVAR sarà Giua.