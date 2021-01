Verso Milan-Toro: torna Tonali, ballottaggio Diaz-Hauge

Sabato sera il Milan scenderà nuovamente in campo, stavolta contro il Torino. Un’altra gara in emergenza per i rossoneri, che ritroveranno Tonali ma non potranno contare sui vari Gabbia, Krunic, Bennacer, Rebic, Saelemaekers e Ibrahimovic. Con l’inserimento di Sandro a centrocampo al fianco di Kessié, Calabria può tornare sul binario di destra. Là davanti gli uomini sono contati: l’unico ballottaggio, come riporta Tuttosport, è tra Brahim Diaz e Hauge (il norvegese non ha convinto con la Juve).