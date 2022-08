Verso Milan-Udinese, ecco le statistiche pre-partita

Fonte: a cura di Mirco Bortolaso - magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, Campione d'Italia 2021-22, inaugura la nuova stagione con l'esordio in casa, in mezzo alla sua gente, in uno stadio stracolmo, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato il 22 maggio scorso, e di appuntare al petto la seconda Stella.

L'avversario è l'Udinese di Sottil, all'esordio in Serie A. Fatto particolare questo, perché anche nell'ultima sfida contro l'Udinese il Milan si trovò contro un allenatore all'esordio, allora fu Cioffi, e finì 1-1 per mano (in tutti i sensi..) di Udogie. Si spera in un risultato decisamente migliore domani.

Si giocherà sabato 13 agosto, è una prima assoluta in questo giorno; contro l'Udinese un solo precedente ad agosto, ma era il 25, e il Milan di Giampaolo si infranse alla Dacia Arena con un gol di Rodrigo Becao.

Milan vs Udinese non è affatto una novità come esordio in un campionato. A San Siro è già avvenuto 3 volte: nel 1950 fu 6-2, poi nel 1984 un pareggio per 2-2, e nel 2002 Milan vs Udinese era stata sorteggiata come prima giornata, ma per uno sciopero generale legato a problemi di diritti per la pay per view fu rinviata, e si recuperò solo a novembre. Finì 5-1 per il Milan.

Sarà la sfida n.103 contro l'Udinese, la n.52 in casa. Nelle 51 partite giocate finora, il Milan ha vinto 26 volte, 18 i pareggi e 7 le sconfitte.

In Serie A sarà invece la sfida n.95, la n.48 in casa, con 25 vittorie, 17 pareggi e 5 sconfitte. Ogni volta un risultato diverso rispetto alla stagione precedente dal 2013 ormai.

L’ultimo precedente è l’1-1 della scorsa stagione, con reti di Leao al 29' per il Milan e di Udogie al 66' per l’Udinese. Nella stagione 2019-20 invece il Milan si impose per 3-2, con la doppietta di Rebic (rete decisiva al 93') e gol di Theo Hernandez per il Milan, Stryger-Larsen e Lasagna per l'Udinese. L'ultima sconfitta è avvenuta nella stagione 2016-17, quando l'Udinese passò per 1-0 con gol di Perica a due minuti dal 90’.

La vittoria più larga del Milan in casa contro l'Udinese risale alla stagione 1958-59, un 7-0 firmato Galli (tripletta), Bean (doppietta), Fontana e Danova.

Due le partite con più reti totali, un 6-2 nel 1950-51 e un 4-4 nel 2010-11. La rete del 4-4 fu siglata da Zlatan Ibrahimovic.

L'Udinese non ha mai vinto con 2 gol di scarto. In tutti i 7 precedenti in cui l’Udinese ha sbancato San Siro lo ha fatto sempre di misura, per 3 volte 1-0, per 2 volte 2-1 e 3-2.

In tre occasioni il Milan ha ribaltato una sconfitta a fine primo tempo: nella Coppa Italia 2004-05 da 1-2 a 3-2, nel 2007-08 da 0-1 a 4-1 e nel 2020, da 1-2 a 3-2. Solo in un'occasione invece fu l'Udinese a ribaltare: da 2-1 a 2-3, e avvenne nel 2001-02.

Quattro le espulsioni a giocatori del Milan in casa contro l'Udinese: in un'occasione soltanto arrivò la sconfitta, nell'ultima occasione fu espulso Essien, la partita finì 2-0 per il Milan, ma finì in 10 contro 10 per un'espulsione precedente a un bianconero.

A San Siro solo due i giocatori dell'Udinese espulsi nella storia di questa sfida: Tubaro nel 1953 e Domizzi nel 2014.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 11 i giocatori ad avere esordito in un Milan vs Udinese: Sacchi e Simontacchi (15/10/1922), Renosto e Silvestri (10/09/1950), Blomqvist (08/12/1996), Guerci e Di Gennaro (19/05/2007), Strasser (21/12/2008), Balotelli (03/02/2013), Gabriel e Silvestre (19/10/2013).

Sono 12 i giocatori ad avere salutato la maglia rossonera in un Milan vs Udinese: Simontacchi (15/10/1922), West (14/05/2000), Coloccini (26/01/2005), Costacurta, Oliveira e Guerci (19/05/2007), Brocchi, Cafu e Serginho (18/05/2008), Kaladze, Verdi e Di Gennaro (27/01/2010).

Per Guerci e Simontacchi unica presenza, per Di Gennaro il particolare curioso di avere sia esordito che concluso con un Milan vs Udinese.

Sono 10 i giocatori che hanno segnato il loro primo gol all’Udinese a San Siro: Renosto (10/09/1950, gol all'esordio), Pivatelli (13/09/1961), Baggio (10/09/1995), West (14/05/2000, gol all'ultima partita), Kaladze (14/04/2001), Cafu (21/12/2003), El Shaarawy (21/09/2011), Balotelli (03/02/2013, gol all'esordio), Kalinic, (17/09/2017), Rebic (19/01/2020).

Quattro giocatori hanno segnato la loro ultima marcatura in un Milan vs Udinese: West (14/05/2000, gol all'ultima partita), Costacurta (19/05/2007, gol all’ultima partita), Cafu (18/05/2008, gol all'ultima partita), Birsa (19/10/2013).

Per Cafu, sia il primo che l'ultimo di suoi 4 gol in rossonero sono stati in casa contro l'Udinese. Gli altri due sono stati segnati al Parma, uno a San Siro e uno al Tardini.

Carlo Galli, nel 7-0 del 1959, ha realizzato l’unica tripletta di un rossonero nei Milan-Udinese. Sedici le doppiette invece, realizzate da 15 giocatori diversi.

Solo un giocatore è riuscito a farne due diverse: Alexandre Pato, a dicembre 2008 e a gennaio 2011.

Per Pioli sarà la sfida n.5 all'Udinese, con due vittorie e due pareggi, distribuiti equamente tra casa e trasferta.

Dirigerà l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli, per lui un solo precedente alla direzione con il Milan, risalente alla stagione scorsa: uno 0-0 interno con il Bologna il 4 aprile 2022.