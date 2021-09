Verso Milan-Venezia: il bilancio con le neopromosse degli ultimi anni

Il Milan difficilmente si era imbattuto prima in un calendario così fitto di impegni. Lazio, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid ed Atalanta, tutte in un mese: per il ritorno al calcio giocato, già alla vigilia si chiedeva al Milan una partenza sprint, per permettersi di competere su tutti i fronti. Ed in fin dei conti così è stato: facendo un primo bilancio, la squadra di Pioli ha mantenuto alto il livello, senza strafare ma nemmeno deludendo. La rimonta subita ad Anfield dal Liverpool ha rimarcato la differenza con i top club europei, ma allo stesso tempo ha dimostrato che con il gioco Pioli può insidiare chiunque. Il successo con la Lazio e il pari raggiunto con la zuccata di Rebic allo Stadium contro la Juventus hanno rafforzato la candidatura del Diavolo per un piazzamento nelle zone nobili della classifica. Prima di ospitare i Colchoneros in Champions e della trasferta di Bergamo, Ibrahimovic e compagni affronteranno Venezia e Spezia. Due impegni sicuramente meno prestigiosi di quelli citati in precedenza, ma da non considerare “partite cuscinetto”: come detto da Allegri nella conferenza post Juve-Milan, “lo Scudetto si vince con le piccole”. In particolare, Pioli dovrà motivare i suoi per il turno infrasettimanale contro i veneti, visto il rapporto complicato che ha avuto il Diavolo negli ultimi anni con le neopromosse.

Nelle recenti stagioni, i rossoneri hanno spesso faticato contro le piccole (se si possono definire così), perdendo terreno in match sulla carta più comodi. Negli ultimi 5 anni, infatti, il Milan ha lasciato per strada ben 28 punti (5,6 di media a stagione) contro le formazioni provenienti dalla Serie B, guadagnandone solo 62 sui 90 disponibili. Spesso, inoltre, queste sfide hanno rappresentato momenti bui per i tifosi rossoneri: basti pensare al gol del pareggio subito dal portiere del Benevento Brignoli nel 2017, il sonoro 3-0 ricevuto al Bentegodi con il Verona nello stesso anno e, in tempi più recenti, alla sconfita del Picco contro lo Spezia dell’anno scorso. Un bilancio negativo, che però ultimamente sta diventando più roseo. Nel 2019/20, infatti, i rossoneri hanno ottenuto 14 punti su 18, e l’anno successivo Ibra e compagni hanno vinto 5 dei 6 incontri disputati contro le neopromosse.

Contro il Venezia, spazio alle seconde linee per far rifiatare alcuni dei titolari: probabile partenza dal primo minuto per Kalulu, Gabbia, Florenzi e Bennacer. Tutti si devono sentire parte dell’ambiziosissimo progetto rossonero targato Pioli. Sarà importante non sottovalutare l’impegno e portare a casa i 3 punti, per tenere alto il livello in questo inizio di campionato movimentato. Sabato infatti ci sarà lo Spezia, e martedì l’impegno contro l’Atletico di Simeone, prima della gara contro l’Atalanta ad inizio ottobre. L’obiettivo è sempre quello, vincere, per terminare questo mese al meglio. Il tifo rossonero infatti spera, come canta Jovanotti, “che Settembre ci porti una strana felicità!”.