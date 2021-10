Verso Milan-Verona: la probabile formazione rossonera

Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera contro il Verona. Tatarusanu in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré. In mezzo al campo il tandem Bennacer-Kessie, con Saelemaekers, Daniel Maldini e Rebic a sostegno di Giroud, che torna in campo - e da titolare - dopo i problemi alla schiena avuti nelle ultime settimane.