Verso Napoli-Milan: al Maradona l'ultimo gol europeo dei rossoneri

vedi letture

E' la vigilia di Napoli-Milan, match fondamentale per i rossoneri per ritrovare sorrisi, punti e soprattutto gol. E' infatti curioso il dettaglio che riguarda il Milan al "Maradona". Anche se in Champions League, l'ultima rete europea segnata dal Milan è stata proprio contro il Napoli, nella trasferta valevole per i quarti di finale che vide andare a segno Olivier Giroud su assist di Rafa Leao (Napoli-Milan 1-1 18\4\2023).