Verso Napoli-Milan: Bondo, Loftus-Cheek e Fofana si giocano il posto accanto a Reijnders

Domani pomeriggio il Milan riprenderà gli allenamenti per preparare il prossimo impegno di campionato in casa del Napoli in programma domenica alle 20.45. A Milanello si rivedranno i primi nazionali, l'ultimo a rientrare sarà Samuel Chukwueze che giocherà domani pomeriggio con la sua Nigeria contro lo Zimbabwe. In vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte, secondo La Gazzetta dello Sport, Warren Bondo, Ruben Loftus-Cheek e Yousouf Fofana, che non sono andati in nazionale e quindi si sono allenati regolarmente a Milanello, si giocano il posto accanto all'inamovibile Tijjani Reijnders.

Questo il programma della 30^ giornata di Serie A:

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN