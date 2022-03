Verso Napoli-Milan, ecco tutte le statistiche del match

MilanNews.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Giornata fondamentale la ventottesima di campionato. Il Milan, reduce dai due pareggi con Salernitana e Udinese, e il pareggio per 0-0 in Coppa Italia con l'Inter, fa visita al Napoli di Luciano Spalletti per la supersfida tra due concorrenti per la vittoria finale. Purtroppo questa partita capita nel turno in cui l'Inter ha potutostrapazzare la Salernitana a San Siro con una manita firmata Lautaro-Dzeko, riprendendosi la vetta. Si gioca il giorno 6 marzo, sarà la partita n.18 in questo giorno:finora 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Gli ultimi due precedenti sono sconfitte: un 0-2 in casa del Sassuolo, nel 2015-16, con reti di Duncan e Sansone, e l'indolore 0-3 contro l'Arsenal nel 2011-12 (Koscielny, Rosicky e Van Persie su rigore), dopo aver vinto 4-0 nell'ottavo di andata. L'ultima vittoria risale alla stagione 1993-94, un 1-0 in casa della Juventus per il Milan di Fabio Capello (gol di Eranio). Due i precedenti di 6 marzo con il Napoli, entrambi in casa ed entrambi finiti 1-1: nel 1954-55 (Liedholm per il Milan pareggiò il vantaggio di Golin), e nel 1976-77, quando il vantaggio di Calloni fu vanificato dal pareggio di Speggiorin.

Contro il Napoli sarà la sfida n.169, la n.84 in trasferta. Il bilancio è leggermente a favore dei padroni di casa, con 32 successi a fronte dei 28 del Milan, 23 i pareggi. Limitandoci alla Serie A, invece sarà la sfida n.150, la n.75 in trasferta, con 29 successi del Napoli, 23 vittorie rossonere e 22 pareggi. Sarà la prima volta per il Milan a Napoli da quando lo stadio è stato ridenominato "Diego Armando Maradona". L'ultima sfida infatti risale al novembre 2020, e lo stadio si chiamava ancora "San Paolo", vinse il Milan 3-1 con doppietta di Ibrahimovic e gol al 95' del norvegese Hauge. Per il Napoli gol di Mertens. Questa è stata però l'unica vittoria negli ultimi 10 precedenti: 6 sconfitte, 3 pareggi negli altri 9 incontri. Nel 2011-12la vittoria precedente, sempre con rete di Ibrahimovic insieme a Robinho.

In due occasioni il Milan è riuscito ad imporsi con quattro gol di scarto: nel 1962 e nel 1992, fu 5-1 per il Milan in entrambi i casi. Nel 1992 fu quaterna di Van Basten e gol di Eranio. Le vittorie più larghe del Napoli invece sono state con 3 gol di scarto: un 4-1 nel 1988, un 3-0 nel 1990 e un altro 3-0 nel 2015. In questa partita è da ricordare l'espulsione dopo 1 minuto di Mattia De Sciglio. Nella stagione 1950-51 la vittoria con più gol complessivi: un 5-3 per i rossoneri. Il Milan non è mai riuscito a ribaltare un risultato di sconfitta a fine primo tempo, impresa che al Napoli è riuscita 2 volte: nel 1929 (da 0-1 a 2-1) e nel 2019 (da 0-1 a 3-2). Nove le espulsioni a giocatori del Milan a Napoli, solo in un'occasione poi il Milan riuscì a vincere lo stesso, nel 1948 (l'espulso fu Cerri e il Milan vinse 2-0, tra l'altro il 2-0 fu siglato in 10 contro 11). Sei invece le espulsioni a giocatori del Napoli in casa contro il Milan, in nessun'occasione il Napoli vinse. Lo scorso anno Bakayoko (oggi tra i rossoneri) fu espulso.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 16 i giocatori ad avere esordito in un Napoli vs Milan:Fiammenghi (28/03/1932), Scagliotti (03/10/1937), De Gregori (18/01/1948), Valli (17/10/1954), Collovati (20/06/1976), Valente (27/09/1981), El Shaarawy (18/09/2011), Taarabt ed Essien(08/02/2014), Felicioli (03/05/2015), G. Gomez, J. Sosa e Lapadula (27/08/2016), Bakayoko, Higuain e Laxalt (25/08/2018). Sono 10 i giocatori ad avere salutato la maglia rossonera in un Napoli vs Milan: Carmignato (28/03/1932), Provaglio (05/02/1939), Zignoli (20/06/1976), Gorin (19/06/1977), Sabadini, Gaudino e Tosetto (01/06/1978), Valente (27/09/1981, unica presenza), Stroppa (18/05/1995), Felicioli (03/05/2015, unica presenza).

Sono 7 i giocatori che hanno segnato il loro primo gol in un Napoli vs Milan: Valli (17/10/1954, gol alla prima presenza), Mora (23/09/1962), Walter De Vecchi (26/11/1978), Ganz (04/01/1998), Aquilani (18/09/2011), Taarabt (08/02/2014, gol alla prima presenza), Suso (27/08/2016). Sei giocatori hanno segnato la loro ultima marcatura in un Napolivs Milan: Romani (24/05/1936), Remondini (03/12/1939), Menti (26/01/1941), Combin (20/06/1971), Benetti (20/06/1976), Aquilani (18/09/2011, unico gol). Si è già detto della quaterna di Van Basten nel 1992; nessuna tripletta, 9 invece le doppiette, realizzate da 8 giocatori diversi. L'unico a riuscirci due volte fu Nordahl. Per Pioli sarà la panchina n.125: con questa presenza raggiunge Alberto Zaccheroni al decimo posto di tutti i tempi sulla panchina del Milan. Per arrivare al non posto la strada è lunga: infatti questa posizione è occupata da Banas, con 173 gettoni sulla panchina rossonera. Sarà per lui la sfida n.6 al Napoli, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. A Napoli una vittoria e un pareggio finora. Dirigerà l'arbitro Orsato di Schio. Sarà la sfida n.33 diretta da Orsato col Milan in campo, finora 10 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. Un solo precedente in un Milan vs Napoli nel 2019, a San Siro, finì 1-1. In questa stagione è la prima volta che il Milan trova Orsato sulla sua strada.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)