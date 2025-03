Verso Napoli-Milan: il bilancio al Maradona sorride ai partenopei

Domenica 30 marzo il Milan sarà impegnato allo stadio Diego Armando Maradona per la 30esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Avversario il Napoli di Antonio Conte, quell'allenatore che in estate ha tanto aspettato una chiamata da parte dei rossoneri, che però non è mai arrivata. Oggi le due squadre lottano per obiettivi diversi che passeranno quasi sicuramente per questa partita, che si pronostica essere piuttosto avvincente.

I precedenti del Diego Armando Maradona pendono però leggermente a favore degli azzurri. In 87 incontri, infatti, il Napoli è riuscito a portarsi a casa i 3 punti in 32 occasioni, due in più rispetto al Milan, che non vince in terra partenopea dall'aprile del 2023 (4-0). I pareggi, in totale, sono 25, l'ultimo proprio l'anno scorso.