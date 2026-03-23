Verso Napoli-Milan: Leao vuole esserci al Maradona

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Rafael Leao ha saltato il match di sabato del Milan contro il Torino a causa di un problema all'adduttore. Gli esami hanno per fortuna escluso lesioni, ma il giocatore non potrà rispondere alla convocazione del Portogallo. La conferma è arrivata questa mattina con la federazione portoghese che ha annunciato che il giocatore non prenderà parte alle due amichevoli contro Messico e Stati Uniti.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'attaccante milanista passerà dunque questa sosta a Milanello per curare il riacutizzarsi della pubalgia che non gli ha permesso sabato di scendere in campo a San Siro contro il Torino, partita vinta 3-2 dal Diavolo grazie ai gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Rafa farà di tutto per esserci al Maradona nel big-match contro il Napoli in programma alla ripresa del campionato (6 aprile).