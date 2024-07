Verso Olanda-Inghilterra: Reijnders sarà ancora una volta titolare

Come è già successo in tutte le altre partite dell'Olanda in questo Europeo, anche stasera contro l'Inghilterra, nella seconda semifinale dalla quale uscirà l'avversaria della Spagna che ieri ha eliminato la Francia, Tijjani Reijnders verrà schierato in campo dal primo minuto dal ct Koeman. Fino a questo momento, il centrocampista olandese è sempre partito titolare ed è rimasto in campo per 90' in tre occasioni su cinque.

Questa la probabile formazione dell'Olanda secondo ad.nl: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.