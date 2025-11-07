Verso Parma-Milan, oggi alle 11.30 la conferenza di Allegri

Verso Parma-Milan, oggi alle 11.30 la conferenza di AllegriMilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

In vista della prossima gara di campionato del Milan contro il Parma, in programma sabato alle 20.45 al Tardini, Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i ducali: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 11.30.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it