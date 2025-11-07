Verso Parma-Milan, oggi alle 11.30 la conferenza di Allegri
In vista della prossima gara di campionato del Milan contro il Parma, in programma sabato alle 20.45 al Tardini, Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i ducali: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 11.30.
DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
Cosa ne sarà dell'area di San Siro? Scaroni: "Costruiremo un albergo, un centro commerciale, metteremo la sede delle squadre, e faremo una zona sportiva"
Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosidi Luca Serafini
Un Milan sempre più "allegriano". E Max, alla distanza, sa come gestire i momenti clou della stagione
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell'ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
