Verso Rio Ave-Milan: primo incontro ufficiale tra le due squadre

Domani sera, Rio Ave e Milan si affronteranno per la prima volta nella loro storia. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 16 delle 18 sfide in competizioni UEFA contro formazioni portoghesi (10V, 6N), mantenendo la porta inviolata ben 11 volte. Le uniche due sconfitte del Milan contro formazioni portoghesi sono arrivate in casa, sempre contro il Porto: 0-1 nel primo turno della Coppa dei Campioni 1979/80 e 2-3 nella fase a gironi della Champions League 1996/97. Lo riporta Opta.



