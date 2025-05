Verso Roma-Milan: Jovic favorito su Gimenez per giocare dal 1'

In vista della trasferta di domani sera sul campo della Roma, Sergio Conceiçao ha il solito dubbio di formazione delle ultime settimane: chi giocherà da centravanti dal primo minuto? Come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche stavolta Luka Jovic è favorito su Santiago Gimenez per giocare titolare al centro dell'attacco milanista.

Il programma della 37esima giornata di Serie A:

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI- VENEZIA (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO (sfida scudetto e zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI (lotta salvezza e sfida scudetto)

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN (zona coppe)