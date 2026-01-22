Verso Roma-Milan, le possibili scelte di Allegri se Saelemaekers non recupera

vedi letture

Ieri mattina sono ripresi i lavori a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri post Lecce, con il tecnico livornese che ha un dubbio bello grande in vista della sfida di domenica sera contro la Roma di Gasperini: bisogna capire se Alexis Saelemaekers, uscito anzitempo domenica a San Siro per un problema all'adduttore, riuscirà a recuperare per la partita dell'Olimpico.

Il belga ieri ha svolto del lavoro differenziato e quindi Allegri ha cominciato a studiare le possibili alternative: c'è un ballottaggio tra Loftus-Cheek ed Athekame per il posto sulla corsia destra che Alexis di solito occupa in modo ottimale. Al momento sembra più distante l'ipotesi difesa a quattro con Fikayo Tomori terzino destro. Saranno giorni di studio per arrivare al meglio domenica sera contro i giallorossi.