E' un Milan da scudetto? Il commento di De Paola spiazza tutti
E' intervenuto così il giornalista Paolo De Paola, che ai microfoni di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale, ha parlato del Milan in ottica scudetto. Un estratto delle sue parole:
"Intanto bisogna togliersi la maschera: il Milan è una grande squadra, non ha le coppe europee e lotta giustamente per lo scudetto. Con il Lecce ha giocato una buona partita, cercando la profondità e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Può dar fastidio all'Inter sicuramente".
IL TABELLINO
MILAN-LECCE 1-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (35'st Athekame), Ricci (28'st Loftus-Cheek), Jashari (42'st Modrić), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (28'st Füllkrug), Leão (42'st Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani; Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y.. All.: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (40'st N'Dri); Gandelman, Ramadani (40'st Maleh), Coulibaly; Sottil (9'st Banda), Stulić (24'st Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All.: Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Gol: 31'st Füllkrug (M).
Ammoniti: 21' De Winter (M), 39'st Ramadani (L).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan