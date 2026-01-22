E' un Milan da scudetto? Il commento di De Paola spiazza tutti

E' intervenuto così il giornalista Paolo De Paola, che ai microfoni di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale, ha parlato del Milan in ottica scudetto. Un estratto delle sue parole:

"Intanto bisogna togliersi la maschera: il Milan è una grande squadra, non ha le coppe europee e lotta giustamente per lo scudetto. Con il Lecce ha giocato una buona partita, cercando la profondità e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Può dar fastidio all'Inter sicuramente".

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (35'st Athekame), Ricci (28'st Loftus-Cheek), Jashari (42'st Modrić), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (28'st Füllkrug), Leão (42'st Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani; Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y.. All.: Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (40'st N'Dri); Gandelman, Ramadani (40'st Maleh), Coulibaly; Sottil (9'st Banda), Stulić (24'st Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All.: Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Gol: 31'st Füllkrug (M).

Ammoniti: 21' De Winter (M), 39'st Ramadani (L).