Magic Mike continua a brillare. Da Allegri a Filippi, Maignan e l'equilibrio perfetto

Quello che sta attraversando il Milan è sicuramente un momento felice, sereno. E non è scontato, soprattutto perché negli ultimi mesi il Diavolo ha attraversato tutti i tipi di montagne russe. Massimiliano Allegri è tornato anche per questo e gli effetti sono stati subito positivi: da una classifica importante, con il filotto di 20 risultati utili consecutivi che solo l'anno scorso rappresentava pura utopia, fino a un'importante coesione di un gruppo che nelle ultime stagioni ha vissuto molti alti e bassi.

Il lavoro di Massimiliano Allegri è stato duplice, su più fronti. Da quello puramente tecnico, sul campo, arrivando a quello sul piano del carattere e del gruppo. Da pedine che erano scariche emotivamente a pedine che sono state rigenerate. Una su tutte? Mike Maignan. Quanto è cambiata la situazione del portiere francese, dalla stagione scorsa a questa in corso sembra trascorsa un'eternità.

Era ormai sulla via d'uscita, con le sirene della Premier League e della Ligue 1 sempre più forti. Prestazioni non all'altezza delle sue qualità, fino all'arrivo di Max. E del suo preparatore, Claudio Filippi. Dall'esterno, magari, non è così importante. Ma per un portiere avere un preparatore bravo e abile nel dialogo è tutta un'altra cosa. E Maignan, in questo momento, si sente sicuro perché tra Filippi e Allegri ha trovato il suo perfetto equilibrio sia durante l'arco dei 90 minuti, sia durante gli allenamenti settimanali.

Ed è proprio da un rapporto maturo, fatto di rispetto e ascolto, che dalla porta d'uscita Maignan è pian piano rientrato, con il prolungamento di contratto che ormai è sempre più vicino. Ecco cosa significa avere le persone giuste al proprio fianco. Non è mai soltanto una questione economica o un capriccio. Maignan, adesso, si sente sicuro. E' tornato uno dei leader tecnici e caratteriali del Milan e giustamente le loro strade proseguiranno insieme. Com'è giusto che sia. Perché Mike è un grande portiere e il Milan è l'ambiente giusto per lui, con persone importanti che stanno avendo un impatto importante per la sua completa evoluzione.