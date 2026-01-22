Allegri guida il Milan, Garbo ammette: "Bravo Max, ma era difficile fare peggio.."

Daniele Garbo, durante una diretta su TMW Radio, ha analizzato così il momento del Milan in questa stagione, elogiando il lavoro di mister Massimiliano Allegri. Ecco un breve estratto: "Era impossibile fare peggio, Allegri ci ha messo qualcosa del suo. 20 risultati utili consecutivi sta facendo qualcosa di storico".

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-LECCE

"Vittoria fondamentale? Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Füllkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".