Loftus, cessione o rinnovo? Scelta da fare con estrema attenzione

Neanche 10 giorni fa parlavamo di Loftus-Cheek e di come il suo impatto, rapportato alle sue potenzialità, sia quantomeno deludente. Manca la concretezza e manca soprattutto il veleno, come detto anche da Max Allegri durante Milan-Lecce subito dopo che il centrocampista inglese si era mangiato l'ennesimo gol stagionale, il parziale era ancora di 0-0, tirandosi addosso il pallone da ottima posizione su un cross che arrivava dal fondo.

Nella giornata di oggi il giornalista Matteo Moretto ha parlato sia di un potenziale interesse dell'Aston Villa per l'inglese, ma ha anche raccontato di come siano iniziati i contatti per il possibile rinnovo di contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2027: "È vero che l'Aston Villa sta pensando di fare un'offerta al Milan per Ruben Loftus-Cheek dopo l'infortunio di Kamara. Gli inglesi stanno cercando di capire l'entità dell'infortunio e dovessero essere costretti a tornare sul mercato nella loro lista ci sarebbe anche il centrocampista inglese che ha un contratto in scadenza con il Diavolo nel 2027. Vi posso aggiungere che il Milan è in trattativa con gli agenti di Loftus-Cheek per il rinnovo di contratto. Vedremo se arriverà effettivamente una proposta dell'Aston Villa e come proseguiranno i dialoghi tra l'inglese e il Milan per il rinnovo".

Arrivati a questo punto bisogna chiedersi se ha davvero senso andare a rinnovare un calciatore che fra due giorni compirà 30 anni, entrando così nell'ultima parte della sua carriera, che ha un rendimento ondivago a voler essere positivi e che nell'ultima stagione e mezza ha questi numeri per quanto riguarda gli infortuni:

1. Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

2. Lesione del bicipite femorale destro - dall’11 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, 26 giorni out e 4 partite saltate

3. Lesione al bicipite femorale destro - dal 9 gennaio 2025 all’11 marzo 2025, 61 giorni out e 16 partite saltate

4. Operazione appendicite - dal 29 marzo al 21 aprile 2025, 24 giorni out e 5 partite saltate

5. Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

TOTALE

121 giorni fuori e 28 partite saltate

L'inglese percepisce 4 milioni di euro netti e fruisce ancora del Decreto Crescita, ma è verosimilmente difficile che possa ridursi l'ingaggio: questo Milan così attento ai conti davvero può permettersi di conservare un calciatore potenzialmente di alto livello ma concretamente mediocre, nei numeri e nelle prestazioni?