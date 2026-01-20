Il discorso a Maignan, Modric allenatore, la voglia di Fullkrug e la rabbia di Allegri: i retroscena dal Bordocam di Milan-Lecce

vedi letture

È disponibile su Dazn il Bordocam, a cura del giornalista Davide Bernardi, di Milan-Lecce, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A e vinta 1-0 dai rossoneri. Scopriamo insieme alcuni dei retroscena raccontati nel format.

Il discorso a Maignan

Tra le motivazioni che hanno spinto Maignan al desiderio di restare in rossonero con tanto di rinnovo, c'è anche il suo preparatore atletico. Nel pre-partita, Claudio Fillippi ha fatto il seguente discorso a Mike Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari, rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose, come hai fatto lì alla fine, per me era fantastico. Questo eh, rimani solo sulla partita: importante, Mike!".

Primo tempo

Durante tutto il primo tempo, Allegri chiede spesso ai suoi di stare larghi e di cercare l'ampiezza. I calciatori in campo, però, faticano a realizzare le richieste dell'allenatore. Il mister ne parla di frequente con Luka Modric; il croato, in panchina, è a tutti gli effetti un vice-allenatore: Allegri si gira, gli parla, si confronta con lui. Modric, spesso, dà ragione all'allenatore e lo incalza nelle sue indicazioni.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Milan insiste offensivamente, riuscendo a conferire al suo gioco quella ampiezza che Allegri aveva chiesto per tutto il primo tempo. I confronti con Modric, soprattutto sulla lucidità delle giocate di Saelemekers, continuano. Sul tiro di Ricci, Falcone fa una grande parata e reagisce spontaneamente dicendo: "Che culo". Le occasioni arrivano, il gol no. Ed ecco Niclas Fullkrug pronto al cubo del cambio: c'è un corner in favore del Milan e si vuole aspettare, ma il tedesco urla alla panchina "Put me, put me", cioè "Mettimi dentro, mettimi dentro", e il 9 va vicino al gol. Sull'occasione lisciata da Loftus-Cheek, Allegri si gira verso la panchina e dice: "Ci vuole un po' più di veleno". Tutto pochi secondi prima del gol di Fullkrug, che fa esplodere San Siro. Il resto è una attesa verso il fischio finale, tra i soliti "Quanto manca", le arrabbiature per alcune chiusure difensive superficiali e l'indicazione di "Dobbiamo fare gol!" di Massimiliano Allegri.